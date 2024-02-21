После операции умер 87-летний режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Самсонов

После операции умер 87-летний режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов. Об этом сообщает Telegram-канал Мульти-Шмульти.

20 февраля 2024 года ушел из жизни Владимир Самсонов. Ему было 87 лет. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

По информации источника, в течение последних 20 лет режиссер сильно болел: он перенес операцию по удалению опухоли. Самсонов жил в дачном поселке в маленьком доме, при этом он не мог подняться даже на второй этаж.

Также сообщается о том, что деятель кино испытывал финансовые трудности. Он получал поддержку от благотворительного фонда и родственников.

Самсонов стал известен благодаря мультфильму «Очень синяя борода», в котором прозвучали песни Геннадия Гладкова и Юлия Кима в исполнении Михаила Боярского и Ларисы Долиной.

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