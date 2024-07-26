После операции умер 80-летний французский шансонье Паскаль Данель. О смерти музыканта сообщили его родственники в соцсети.

Паскаль Данель ушел из жизни в ночь на 25 июля в больнице. Во время операции на мочевом пузыре у него случился сердечный приступ.

Музыкант родился 31 марта 1944 года. Он бросил школу, чтобы стать канатоходцем в бродячем цирке. Получив травму после падения, Паскаль ушел из цирка и начал писать песни. Самой успешной композицией Паскаля стала Les Neiges du Kilimandjaro, вышедшая в 1966 году. Она возглавила французские чарты, на нее были сделаны десятки кавер-версий.

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