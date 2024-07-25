Умер певец Антонио Кабан, также известный как «Крот»: ушел со сцены из-за инсульта

Умер певец Антонио Кабан Вале, известный под псевдонимом El Topo – «Крот». Об этом 24 июля сообщило зарубежное издание Telemundo.

Антонио является пуэрториканским музыкантом, который играл на гитаре, пел и был автором песен. Он считался настоящей величиной в масштабе своей страны. Именно он стоял у истоков движения «Новая песня» в 1970-х годах. Его трек Verde luz, в переводе как «Зеленый свет», стал своего рода гимном и завоевал сердца поклонников по всей Латинской Америке.

Отмечается, что исполнителю был 81 год, но причина смерти не раскрывается. Также нет информации о дате и месте похорон. Ранее СМИ писали о том, что здоровье El Topo сильно ухудшилось из-за инсульта, который он перенес в 2021 году. У артиста парализовало половину тела.

Антонио родился в 1942 году в Моке, он поступил в Университет Пуэрто-Рико и уже во время учебы стал сочинять стихотворения. Он подписывался не своим настоящим именем, а псевдонимом «Крот», который прочно за ним закрепился. В 1966-м году он окончил вуз со степенью бакалавра искусств, а после два года работал учителем в школе.

В начале 1970-х мужчина стал сочинять музыку и попробовал петь. Он создал свою группу Taone, где стал солистом.

Ранее мы писали о том, что скончался один из патриархов британского блюз-рока Джон Мейолл. Музыканту было 90 лет. Его еще называли крестным отцом этого направлении музыки.