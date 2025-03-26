Французский актер русского происхождения Мартин Лоб скончался, отметив день рождения

Скончался французский актер и художник русского происхождения Мартин Лоб. Соответствующая информация появилась на портале IMDb.

Артист умер через несколько дней после своего 66-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Мартин являлся братом известной певицы, актрисы и режиссера Кэролайн Лоб.

Мартин Лоб появился на свет в Париже. В 1974-м получил главную роль - Даниэля - в драме «Мои маленькие влюбленные». Фильм был номинирован на Московском международном кинофестивале. Позднее принял участие в проектах «Роберта», «Распутное детство», «Если бы начать сначала» - с Катрин Денев.

С 2010 года начал выставляться как художник.

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