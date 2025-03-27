Умерла в 66 лет от редкого заболевания автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Умерла автор романов «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит. Женщине было 66 лет, и она страдала от редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщает зарубежное издание The New York Times.

Писательница последние 10 лет боролась с тяжелой болезнью и плохо себя чувствовала. Ее не стало 8 марта. На официальном сайте создательницы «Дневников вампира» подтвердили информацию о кончине женщины.

Лиза Джейн Смит родилась во Флориде 4 сентября 1958 года. Она решила взять себе псевдоним, выбрав двух любимых писателей – Дж.Р.Р. Толкина и К.С. Льюиса.

За свою жизнь женщина опубликовала более 25 книг, а три издания остались неопубликованными. Она писала романы, которые были интересны молодым читателям. Свой первый роман «Ночь солнцестояния» она написала, учась в старшей школе.

В 1991 году был издан роман из серии «Дневники вампира». По его мотивам был снят одноименный сериал, который выходил на экраны с 2009 по 2017 годы. Сериал стал хитом, а актеры Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер и Нина Добрев обрели огромную популярность.

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