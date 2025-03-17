Умер на 77-м году жизни народный художник Адыгеи Феликс Петуваш

Умер народный художник Адыгеи Феликс Петуваш. Мужчине было 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры республики Юрий Аутлев.

Информации о причине смерти и о том, когда будет прощание, пока нет.

Отмечается, что Феликс Муратович был выдающимся представителем современного изобразительного искусства. Его знали не только в России, но и в других странах. Также с его именем связано формирование «графики Адыгеи».

Петуваш родился 5 мая 1948 года в Майкопе. Получил образование в Москве: окончил среднюю школу при Государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, а затем Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне МГХПА имени С.Г. Строганова).

После учебы он вернулся в Майкоп, а в 1979 году организовал автономный Союз художников Адыгеи и долгое время был его главой. Феликс Петуваш – заслуженный художник России, лауреат Государственной премии республики, награжден золотой медалью Российской академии художеств.

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