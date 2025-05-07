После инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» Александр Гаврилов. Об этом сообщает Фонтанка.

4 мая в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался Александр Гаврилов. Известно, что в марте он перенес инсульт.

Прощание с актером пройдет 8 мая в помещении петербургского отделения РТСРК, отпевание — в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

Гаврилов начал сниматься с 12 лет. Он сыграл роль Марта в фильме «Двенадцать месяцев». Также в его фильмографии есть «Салют, Мария!», «Строговы».

Умерший был артистом и разговорного жанра Ленконцерта. Он стал организатором многих петербургских праздников и фестивалей, среди которых самый известный — Праздник корюшки.

«Он был очень увлекающийся человек, очень открытый для общения: имел огромный круг знакомых, друзей и авторитет среди работников культуры, потому что все делал для культуры — в формате культпросвета», — сказано в некрологе.

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