После экстренной госпитализации умер музыкант Ноэ Роблес от цирроза печени

В госпитале умер музыкант Ноэ Роблес от цирроза печени. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание People.

Мексиканский музыкант умер 12 декабря 2023 года. Артист скончался после экстренной госпитализации от цирроза печени. Отмечается, что в последнее время Ноэ испытывал проблемы со здоровьем. Его сын пытался через сетевую платформу собрать деньги для оплаты медицинских счетов.

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