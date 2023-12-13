Свою болезнь он не афишировал: актер из «Баффи — истребительницы вампиров» умер в возрасте 68 лет

Американский актер, продюсер и монтажер Кэмден Той умер на 69-м году жизни. Большей части зрителей он известен по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», сообщает DailyMail.

Той скончался 11 декабря в своем доме в Калифорнии. По данным СМИ, он ушел из жизни по причине болезни. Врачи диагностировали у актера онкологию поджелудочной железы. О заболевании Кэмдэн узнал в феврале 2022 года. Однако с тем пор не распространялся о смертельном недуге.

Свой звездный путь актер начал в 90-х. Чаще всего Той изображал монстров, демонов и вампиров в различных кинопроектах. Наибольшую популярность ему принес сериал «Баффи — истребительница вампиров». Кроме того, американский актер снимался в «Ангеле», «Бесстыжих», «Навстречу тьме» и в других лентах.

Ранее сообщалось, что актер Андре Брауэр из сериала «Доктор Хаус» ушел из жизни. Звезде американских сериалов был 61 год.