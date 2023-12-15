30-летний бразильский певец Педро Энрике умер на сцене от сердечного приступа

Бразильский певец Педро Энрике умер на сцене во время своего выступления. У 30-летнего артиста случился сердечный приступ, врачи не смогли спасти его.

Как утверждают очевидцы трагедии, незадолго до произошедшего Энрике в шутку сказал зрителям, что устал, но очень хочет славы.

У музыканта остались молодая жена, с которой он прожил 10 лет, и дочь, родившаяся всего два месяца назад.

Поклонники Педро Энрике выразили соболезнования его семье и пожелали сил оставшейся без мужа вдове.

«Один из самых красивых голосов. Это так грустно!», - приводит StarHit слова пользователей.

Ранее мы писали, что американский актер, продюсер и монтажер Кэмден Той умер на 69-м году жизни. Большей части зрителей он известен по сериалу «Баффи — истребительница вампиров».