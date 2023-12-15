30-летний бразильский певец Педро Энрике умер на сцене от сердечного приступа
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Бразильский певец Педро Энрике умер на сцене во время своего выступления. У 30-летнего артиста случился сердечный приступ, врачи не смогли спасти его.
Как утверждают очевидцы трагедии, незадолго до произошедшего Энрике в шутку сказал зрителям, что устал, но очень хочет славы.
У музыканта остались молодая жена, с которой он прожил 10 лет, и дочь, родившаяся всего два месяца назад.
Поклонники Педро Энрике выразили соболезнования его семье и пожелали сил оставшейся без мужа вдове.
«Один из самых красивых голосов. Это так грустно!», - приводит StarHit слова пользователей.
Ранее мы писали, что американский актер, продюсер и монтажер Кэмден Той умер на 69-м году жизни. Большей части зрителей он известен по сериалу «Баффи — истребительница вампиров».