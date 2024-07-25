После долгой болезни скончался российский актер Исай Афремов

Ушел из жизни советский и российский актер Исай Афремов. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского театра.

«Уход Исая Давидовича - огромная потеря, и мы скорбим со всеми, кому посчастливилось знать этого удивительного человека», - сказано в сообщении.

Причина смерти 75-летнего артиста не раскрывается, однако в театре уточнили, что Афремов на протяжении долгого времени болел.

Прощание с Исаем Давидовичем состоится в пятницу, 26 июля в 13:00 в Сарапульском театре.

Исай Афремов появился на свет 2 апреля 1949 года в Кишиневе. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности "артист драматического театра и кино". Служил в Национальном драматическом театре имени Басангова, в Чайковском театре драмы и комедии. В 1977-1979-м и с 1981 года являлся актером Сарапульского театра.

При жизни актер был удостоен звания заслуженного артиста Удмуртской Республики.

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