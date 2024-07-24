Умерла 74-летняя народная артистка России Лидия Аникеева

Скончалась народная артистка России Лидия Аникеева. Ей было 74 года.

О смерти сообщил Пермский академический Театр-Театр, где Аникеева была ведущей актрисой. Ее не стало 23 июля, причина смерти не называется.

В некрологе театра говорится, что за «полувековой путь» она исполнила более 100 ролей. Аникеева имела «прекрасные сценические данные, заразительную эмоциональность», играла в спектаклях разных жанров: драматургических, музыкальных. Богатая пластическая и интонационная палитры помогали ей в работе.

Театр выразил слова соболезнования родным и близким умершей актрисы. В учреждении ее вспоминают как «безгранично талантливого и прекрасного человека».

Прощание с Аникеевой будет открытым, оно пройдет на большой сцене театра 26 июля. Отпевание запланировано на 13:00 в Соборе Петра и Павла.

23 июля сообщалось о смерти участницы коллектива «Бурановские бабушки» Екатерины Шкляевой. В 2012 году она выступала на «Евровидении». Артистка умерла в 86 лет.