После борьбы с раком умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли. Об этом сообщает издание People.

22 июня умер 68-летний актер после борьбы с раком желудка. Джо известен по роли мафиози Банни Тальятти в сериале «Санта-Барбара». За нее он был удостоен премии в номинации «Выдающийся комический актер». Также актер снимался в проектах «Отчаянные домохозяйки», «Доктор Хаус».

Он дебютировал в кино в середине 80-х. Коллеги вспоминают о нем как о талантливом актере и человеке с большим сердцем.

«Великий Джо Маринелли снялся в моем самом первом фильме в киношколе 40 лет назад, а затем в фильме «На обочине». Помимо того, что он был выдающимся артистом, он был уникально великолепным человеком с таким большим сердцем, как океан», — сказал режиссер Александр Пэйн.

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