Умер прикованный к постели после инсульта основатель Bad Company Мик Ральфс

Умер британский певец, гитарист и основатель рок-групп Bad Company и Mott the Hoople Мик Ральфс. Ему был 81 год.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что в 2016 году у музыканта случился инсульт, после которого он не смог полностью восстановиться и остался парализованным.

Мик Ральфс в 1966 году основал группу Doc Thomas Group, которая потом была переименована в Mott the Hoople. В 1972 году вышла песня All the Young Dudes, которая стала хитом. Так как Ральфс оставался на вторых ролях, он вышел из состава коллектива и создал новую группу Bad Company. Дебютный альбом артиста занял первое место в чарте Billboard.

«Наш Мик ушел, мое сердце просто упало на землю», — приводит The Guardian некролог вокалиста Bad Company Пол Роджерс.

