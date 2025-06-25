После борьбы с раком умер 81-летний автор хита «Маленькая женщина» Бобби Шерман. О смерти артиста сообщила его жена в соцсети.

24 июня ушел из жизни американский певец. В марте 2025 года у него выявили рак почки четвертой стадии. В апреле жена Бобби рассказывала, что его организм «отключается».

Артист скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, держа за руку жену.

«С тяжестью на сердце я сообщаю о кончине моего любимого мужа Бобби Шермана. Бобби покинул этот мир, держа меня за руку, так же, как он поддерживал нашу жизнь с любовью, мужеством и непоколебимой грацией на протяжении всех 29 прекрасных лет нашего брака», — рассказала она.

Возлюбленная музыканта отметила, что, несмотря на болезнь, он сохранял чувство юмора до последних дней.

В 1969 году артист выпустил хит «Маленькая женщина», который занял 3 место в музыкальном чарте. Также умерший снимался в сериалах «Скорая помощь», «Она написала убийство».

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