В США в возрасте 91 года скончался американский актер Джеймс Паттерсон, сыгравший темнокожего мальчика в советском фильме «Цирк» 1936 года. Об этом сообщает New York Times.

Как рассказала изданию близкая подруга актера, Паттерсон ушел из жизни, находясь в доме престарелых.

Джеймс Ллойдович Паттерсон родился 17 июля 1933 года в Москве. Его матерью была украинская художница и театральный сценограф Вера Аралова. Отец, Ллойд Паттерсон, — актером и радиоведущим из Бронкса.

После того, как в возрасте 3 лет Джеймс Паттерсон снялся в фильме Григория Александрова «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли, где он сыграл чернокожего сына белой певицы, будущий актер стал символом единства по обе стороны океана.

В дальнейшем всю свою творческую деятельность Паттерсон, уже будучи американцем, посвятил дружбе народов. При этом актер всю жизнь отожествлял себя с русским поэтом Александром Пушкиным из-за их общего африканского наследия.

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