Джазмен Фейя Факу умер при загадочных обстоятельствах на гастролях в Швейцарии

Умер южноафриканский джазовый музыкант и трубач Фезиле Факу, выступавший под псевдонимом Фейя Факу. Ему было 63 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что он внезапно скончался 23 июня во время гастролей в Швейцарии.

Музыкант пропустил репетицию, и коллеги обнаружили его без чувств, сообщает Daily Sun.

«Хотя труба Фейи сейчас, возможно, умолкла, ее мелодии будут продолжать звучать в коридорах времени, напоминая нам о силе музыки, возвышать, исцелять и объединять нас», - говорится в некрологе журналиста и друга джазмена Вукиле Поквана.

Фезиле Факу начал музыкальную карьеру в начале 1990-х годов. Он много гастролировал по миру с концертами и получил звание легендарного трубача.

Ранее умер британский певец, гитарист и основатель рок-групп Bad Company и Mott the Hoople Мик Ральфс. Ему был 81 год. Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что в 2016 году у музыканта случился инсульт, после которого он не смог полностью восстановиться и остался парализованным.