После борьбы с болезнью умер актер сериала «Клан Сопрано» Чарли Скелайс. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер ушел из жизни в доме престарелых в Финиксвилле штата Пенсильвания в окружении родных. Известно, что долгое время он боролся с болезнью Альцгеймера.

Похороны Чарли пройдут 8 мая в Пенсильвании в закрытом режиме. На траурной церемонии будут присутствовать только родственники и близкие друзья.

«Чарли — американский актер и бывший руководитель компании, чья жизнь была наполнена профессиональными достижениями, творческой страстью и настоящей радостью жизни», — сказано в некрологе.

Актер известен по ролям в таких проектах, как «Убойный отдел, «Закон и порядок», «Клан Сопрано», «12 обезьян».

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