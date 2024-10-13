У экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова умерла жена. Об этом сообщили в эфире программы «Когда все дома» на канале «Россия 1».

В эфир вышла программа, посвященная семье Сергея Скачкова. Однако перед началом выпуска ведущий Тимур Кизяков рассказал, что видеосъемка стала последней для жены музыканта.

«Прежде чем наша программа продолжится, должен сообщить вам трагическую весть. Не так давно Альбины не стало. Но пусть хотя бы ближайшие полчаса они побудут все дома. Светлой памяти Альбины посвящается», — рассказал он.

В шоу супруга бывшего солиста группы «Земляне» вспоминала историю знакомства с мужем. По словам Альбины, тогда их свела подруга.

«Приехали в Питер, номер в гостинице наш отдали другим, потому что поезд опоздал. Деваться было некуда, а она когда-то встречалась с музыкантом из „Землян“. „Я хорошо знаю Скачкова, он в Питере точно найдет отель“, — сказала приятельница», — вспомнила она.

Сергей Скачков женился на третьей супруге в 1993 году. В браке у них родился сын Сергей, они также удочерили девочку по имени Мария.

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