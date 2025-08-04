После болезни умерла актриса фильма «Тайная жизнь моей матери» Лони Андерсон

После продолжительной болезни умерла актриса фильма «Тайная жизнь моей матери» Лони Андерсон. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

В Лос-Анджелесе умерла 79-летняя американская актриса. В последнее время знаменитость боролась с болезнью. Ее диагноз не раскрывается.

Смерть Лони подтвердила семья: «С тяжелым сердцем сообщаем о кончине нашей дорогой жены, матери и бабушки».

Актриса дебютировала в кино в 1966 году. Затем Андерсон сыграла главную роль в мелодраме «Тайная жизнь моей матери». Также в ее фильмографии есть «Одинокий парень», «Лодка любви», «Сабрина — маленькая ведьма».

В 1995 году Лони написала автобиографию «Моя жизнь на высоких каблуках». Она рассказала о детстве, смерти родителей, карьере и разводах. Напомним, артистка четыре раза выходила замуж.

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