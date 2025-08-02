На 61-м году жизни умерла чехословацкая пианистка Соня Явуркова. Об этом сообщает «Российская газета».

Пианистка и музыкальный педагог из Чехословакии Соня Явуркова умерла в возрасте 60 лет. Причина смерти не называется.

Соня Явуркова с 2004 года работала директором Яначековской консерватории в родном городе Острава. Когда-то она оканчивала эту консерваторию. Также пианистка училась в Академии исполнительских искусств в Братиславе.

Явуркова также гастролировала как солистка, неоднократно посещала с концертами Россию.

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