38-летняя звезда кулинарных реалити-шоу Янин Кампос попала в ДТП и не выжила

Звезда кулинарных реалити-шоу Янин Кампос умерла в 38 лет. Девушка попала в ДТП, после которого ее доставили в больницу. Но врачи не смогли спасти ее жизнь. Об этом сообщает People.

Авария с участием Кампос произошла в Мексике 2 августа. Она ехала на автомобиле по городу Чиуауа. По какой-то причине девушка не затормозила перед припаркованной машиной и врезалась в нее.

В ДТП Янин получила серьезные травмы. Ее госпитализировали, но спустя два дня стало известно о ее смерти.

На данный момент полиция Мексики устанавливает причины аварии. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

