Умерла актриса Севда Фердаг из турецкого фильма «Королек — птичка певчая». Об этом сообщает «Российская газета».

На 82-м году жизни скончалась турецкая актриса Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул). Уточняется, что актриса умерла в своем доме в Стамбуле. Причины смерти знаменитости не раскрываются.

Севда Фердаг сыграла более 100 ролей и считалась звездой сериалов и «мыльных опер». Одну из самых известных ролей она сыграла в фильме 1966 года «Королек — птичка певчая».

Среди других работ Фердаг: «Цена жизни», «Невеста», «Любовь прекрасна», «Любовь бродит по горам», «Скрытое лицо», «Трудный роман», «Ангел мести — женщина-Гамлет», «Отверженные».

В 1979 году актриса получила награду за лучшую женскую роль на кинофестивале «Золотой апельсин» в Анталии за роль Несрин в фильме «Старческий сын Дефа».

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