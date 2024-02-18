Скончался французский актер Жерар Барре, сыгравший роль д’Артаньяна. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер Жерар Барре умер 15 февраля в Андалусии (Испания). Ему было 92 года. Причины смерти не раскрываются.

Отметим, что Жерар Барре хорошо известен советским зрителям — он исполнил роль д’Артаньяна в фильмах о трех мушкетерах, которые выходили в 60-х годах. Кроме этого, актер снимался в таких фильмах, как «Дама с камелиями», «Шахерезада», «Скарамуш», «Открой глаза», «Пирамида бога солнца» и «Сокровища ацтеков».

Всего на счету Барре более 40 ролей в фильмах и сериалах.

В 1977 году актер вместе с семьей переехал в Испанию, где жил до конца своих дней.

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