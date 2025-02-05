Популярная блогерша умерла после липосакции в 27 лет

Звезда TikTok Денисс Рейес умерла от остановки сердца после липосакции в Мексике. Об этом пишет The Mirror.

По информации источника, блогерше провели операцию 26 января. Вскоре девушка почувствовала себя плохо и скончалась в реанимации другой больницы: в клинике, где проводилась процедура, палаты интенсивной терапии не оказалось.

По мнению семьи погибшей, врач, проводивший процедуру, был некомпетентен, причиной же смерти инфлюэнсера могла стать негативная реакция на внутривенные инъекции. Родственники Рейес наняли юриста, чтобы решить вопросы с клиникой.

У скончавшейся остался 8-летний сын. На ее соцсети были подписаны миллионы людей.

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