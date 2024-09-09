Получал паллиативную помощь: как прошли последние дни жизни онкобольного Александра Маслякова

Легендарный телеведущий, руководитель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Рак легких у Маслякова диагностировали два года назад, когда он заболел коронавирусом. В 2023 году состояние легендарного телеведущего стало резко ухудшаться: он сильно похудел и ослаб. В последние полгода жизни ему было трудно не только разговаривать, но и дышать.

Врачи отказались оперировать новообразование, так как это уже не принесло бы положительного эффекта. Оставалось только ждать.

Сообщалось, что Масляков боролся с раком два года, он наблюдался в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ранее стало известно, что наследство Маслякова перейдет его ближайшим родственникам — сыну Александру, жене Светлане и внучке Таисии.