С трудом разговаривал и тяжело дышал: раскрыта причина смерти 82-летнего Александра Маслякова

Причиной смерти бывшего ведущего КВН Александра Маслякова стала неоперабельная опухоль. Легендарный телеведущий страдал о рака легких.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, медики отказались оперировать 82-летнего Маслякова и сообщили родственникам о том, что лечение не поможет, еще восемь месяцев назад.

Последние полгода состояние телеведущего стремительно ухудшалось, он с трудом разговаривал, а также тяжело дышал. Как отмечает Shot, Масляков передвигался на гольф-каре с охраной.

Как отмечает Telegram-канал Mash, Масляков боролся с раком два года, он наблюдался в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Информацию о смерти Александра Васильевича подтвердил его сын Александр Масляков-младший, сообщает Газета.Ru.

Александр Масляков был ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) с 1964 года. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК». Последнюю игру КВН Масляков провел в 2022 году, с тех пор он не выходил на сцену.

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