Кто унаследует внушительное имущество легенды КВН Александра Маслякова

Накануне умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков. Наследство мэтра перейдет его ближайшим родственникам — сыну Александру, жене Светлане и внучке Таисии.

По закону, наследниками первой очереди считаются родители, супруги и дети умершего. Родители Маслякова умерли много лет назад — еще в конце 90-х. В 1966 году телеведущий познакомился с будущей женой Светланой Семеновой, которая пришла на передачу ассистентом режиссера. В 1979 году у них родился сын Александр. Супруги прожили вместе около 50 лет.

Главное наследство Маслякова — компания «АМиК», зарегистрированная в 1997 году. Она занимается производством КВН и других игр для Первого канала. Согласно данным за 2013 год, годовой доход организации составил не менее $ 3,5 млн, пишет aif.ru.

Предполагается, что компания перейдет Александру Маслякову-младшему, который является ее гендиректором с 2013 года.

У Маслякова-младшего есть дочь Таисия, которая вела детский КВН. Она также является наследником первой очереди телеведущего.

Семья Масляковых владеет и элитной недвижимостью. Пять лет назад они приобрели двухэтажный особняк площадью 654 кв. метров на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в 388 млн рублей. Помимо этого, в собственности у Александра Маслякова была огромная квартира площадью 200 кв. метров в центре Москвы. Также у него есть собственный автопарк.

Напомним, причиной смерти 82-летнего Маслякова стала неоперабельная опухоль легких.