Поклонники актера Юрия Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре. Об этом сообщает ТАСС.

11 января 2024 года стало известно о смерти Юрия Соломина. Артист скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы.

Соломин в течение 35 лет руководил Малым театром. 12 января поклонники актера пришли в заведение, чтобы возложить цветы к его портрету. Зрительский вход в театр открыт с 11:00. Рядом с портретом умершего есть тетрадь, в которой можно оставить соболезнования.

В беседе с журналистами поклонники артиста отметили его вклад в развитие Малого театра. «Посчитала, что необходимо приехать и почтить память Юрия Соломина. Невозможно переоценить его роль в развитии Малого театра», — высказалась собеседница издания ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что актера Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Юрий Назаров отреагировал на смерть Соломина. По словам актера, он «онемел», когда узнал о трагедии.