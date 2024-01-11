«88 лет — это не шутки»: Юрий Назаров отреагировал на смерть Соломина

Актер Юрий Назаров сообщил, что умерший Юрий Соломин никогда не терял совесть. Артист поделился откровением с изданием Газета.Ru.

11 января 2024 года стало известно о смерти Юрия Соломина. Актер скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы. Юрий Назаров отреагировал на смерть коллеги.

По словам Юрия, он «онемел», когда узнал о трагедии. При этом Назаров отметил, что от законов природы «никуда не денешься».

«88 лет — это же не шутки. Все мы уйдем», — высказался актер.

Назаров заявил, что их с Соломиным связывала дружба. Коллеги часто встречались и общались семьями. По воспоминаниям Юрия, умерший был веселым человеком и никогда не терял совесть.

«У нас сейчас с совестью тяжеловато, сколько наших артистов поразбежало. А мы,старенькие, верны культуре», — резюмировал Назаров.

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