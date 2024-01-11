Актера Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой. Об этом сообщает издание mk.ru.

11 января 2024 года стало известно о смерти Юрия Соломина. Артист скончался на 89-м году жизни. По данным СМИ, он умер ночью в своей квартире после выписки из больницы. Информацию о кончине знаменитости подтвердила его внучка.

Как сообщает источник, Соломина похоронят не на Новодевичьем кладбище, а на Троекуровском рядом с женой. Это была последняя воля умершего.

Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что Соломин ждал и хотел смерти дома. Она отметила, что умерший артист был счастлив, когда его выписали из больницы. Подробности смотрите в этой статье.

Также на смерть Соломина отреагировал Юрий Назаров. Актер сообщил, что его коллега был веселым человеком и никогда не терял совесть.