Похороны Саркисяна на Троекуровском кладбище сделали закрытыми по желанию родных

7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве проходят похороны главы Федерации бокса ДНР, основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Доступ на них ограничили по желанию родственников – они не хотят видеть посторонних.

Об этом aif.ru сообщили сотрудники ГБОУ «Ритуал».

«Насколько нам известно, похороны проходят в закрытом режиме - родственники не хотят присутствия посторонних», - рассказали изданию в учреждении.

Напомним, Саркисян умер в результате взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса». Он скончался в больнице. Телохранитель Сергей Шкрябатовский был госпитализирован в тяжелом состоянии. До этого мужчина охранял известных клиентов, в том числе бывшего президента Украины Виктора Януковича.

6 февраля состоялось прощание с Саркисяном. Несмотря на ранения, гроб с ним был открытым. Церемонию также сделали закрытой, при входе на кладбище дежурила полиция.