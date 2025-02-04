Выживший телохранитель Армена Саркисяна ранее охранял Виктора Януковича

Телохранитель главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна ранее охранял экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила родственница Сергея Шкрябатовского.

Женщина также рассказала, что у 41-летнего охранника множественные переломы, одна нога в аппарате Илизарова. Состояние Шкрябатовского стабилизировали, хотя ранение было тяжелым.

3 февраля его госпитализировали после взрыва гранаты в ЖК «Алые паруса». Мужчину допросили. Его родственница заявила, что «даже главврач ругался на следователей».

Появилась информация, что телохранитель Саркисяна был охранником Януковича.

Женщина подтвердила, что он действительно охранял экс-президента Украины. «Не скажу вам подробностей, мы обычно на эти темы не разговариваем, но это правда», - сообщила она ИА Регнум.

Ранее женщина рассказывала, что Сергей работал с известными клиентами. В его карьере случались покушения на клиентов, но случай с Саркисяном оказался самым серьезным.