Тело Саркисяна на прощании находилось в открытом гробу, несмотря на ранения

Тело главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна находилось в открытом гробу на прощании, несмотря на ранения. Церемония проходила на Троекуровском кладбище.

Проститься пришли родные и близкие. На траурную церемонию приехала дочь Саркисяна. В феврале 2024 года она попала в ДТП в Москве, после которого произошла перестрелка.

Церемонию прощания с Саркисяном сделали закрытой, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Полиция дежурила при входе на кладбище.

Напомним, Сарксиян умер в результате покушения 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве. Он был с телохранителем Сергеем Шкрябатовским, охранника госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что ранее мужчина охранял бывшего президента Украины Виктора Януковича.