Похороны писателя и КВНщика Валерия Хаита состоятся 4 февраля. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшегося 1 февраля бывшего участника одесской команды КВН Валерия Хаита похоронят 4 февраля на Таировском кладбище в Одессе.

Собеседник также рассказал, что церемония прощания с артистом начнется 4 февраля в 10:30 в Театре Музыкальной комедии им. Михаила Водяного.

Напомним, у Валерия Хаита двое детей — старший сын Евгений умер от сердечного приступа в возрасте 61 года в 2024 году. Младший сын писателя, актер Ростислав Хаит, является одним из основателей театра «Квартет И».

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