550 дней комы: как умирала в больнице Лена Миро

Появились новые подробности смерти блогерши Лены Миро. Журнал National Geographic выпустил статью, в которой рассказывается история о муже, который 550 дней ухаживал за женой в коме. И подруга Миро Божена Рынска заверила — эта публикация о последних годах жизни светской обозревательницы.

По словам журналистки, Лена не попадала в смертельное ДТП. На самом деле 24 сентября 2022 года ее сбила машина в центре города Боулдер. После этого блогершу госпитализировали с тяжелыми травмами и больше года она находилась под пристальным наблюдением врачей. Все это время рядом с ней был муж, жизнь которого разделилась на до и после.

В статье упоминается, что муж погибшей посвятил всего себя ухаживанию за женой. Он ежедневно следил за лечением женщины, играл ей на гитаре, читал книги, вывозил на прогулки в инвалидном кресле. Чтобы помочь супруге, он даже согласился на экспериментальный метод — попробовать вылечить ее псилоцибином.

Поначалу от этого даже был толк. Мозговая активность женщины увеличилась в 4 раза, но эффект оказался не долговременным. После этого муж пациентки понял — надежды нет.

Напомним, что сам Ричард Прайд Хьюз действительно говорил о том, что до последнего пытался спасти Лену.

«Не было ничего, что бы я не отдал, чтобы спасти тебя - даже мою собственную жизнь. Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», - делился мужчина.

Ранее в России открыли наследственное дело после смерти Лены Миро в США.