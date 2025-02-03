В возрасте 64 лет умер актер Ярославского театра Олег Новиков. Об этом сообщает официальная группа Волковского театра «Вконтакте».

2 февраля на 65-м году жизни умер актер Олег Новиков. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Руководство Волковского театра, где он работал последние годы, принесло соболезнования родным актера.

«Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в пронзительном спектакле „Калина красная“ Василия Шукшина. Новиков играл человека доброго, светлого, способного всё понять и простить. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь», — сказано в некрологе.

Олег Новиков родился в 1961 году. Он окончил Ярославское театральное училище. В театре Волкова Новиков сыграл более 50 ролей.

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