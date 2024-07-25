Погибшую в ДТП МотоТаню кремируют в Москве

Отец разбившейся в ДТП байкерши МотоТани заявил, что ее кремируют в Москве. Об этом сообщает NGS55.RU.

25 июля стало известно, что тело Татьяны Озолиной подготовили к транспортировке в Москву. Именно в столице пройдет прощание с МотоТаней, которое организовывает ее гражданский муж. Известно, что траурная церемония состоится 28 июля. Тело девушки кремируют.

«Байкеры планируют снять зал, пока не известно, в каком точно месте. Они хотят попрощаться с Таней. Гражданский муж Стас всё организовывает. Мой сын тоже полетел в Турцию, чтобы помочь с транспортировкой. В воскресенье будет прощание», — заявил отец Татьяны.

Также мужчина уточнил, что дочь похоронят в Таре, на малой родине.

Ранее друг МотоТани рассказал о последних минутах ее жизни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что разбившаяся в Турции байкерша МотоТаня оставила пророческий пост за 4 дня до смерти.