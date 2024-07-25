«Пульс пропал, она ушла»: друг МотоТани рассказал о последних минутах ее жизни

Друг погибшей МотоТани заявил, что камера с ее мотоцикла исчезла «магическим образом». Сергей Хардиков рассказал о последних минутах жизни Татьяны Озолиной в соцсети.

Сергей стал свидетелем ДТП, в котором погибла Татьяна. В тот день он, Озолина и турецкий байкер ехали по местной трассе. По словам Сергея, турок спровоцировал столкновение, но не специально. После аварии Хардиков подбежал к Татьяне, которая лежала на обочине без сознания.

«Из одного авто прибежал человек и сказал, что он врач. Пощупал пульс. Таня еще была жива. Но без сознания. Скорая приехала минут через 5-7. Выбежали врачи с чемоданчиками для реанимации. Пульс пропал. Таня ушла», — высказался байкер.

После ДТП Сергей до ночи находился в полиции для дачи показания. Примечательно, что камера с мотоцикла МотоТани исчезла «магическим образом». Ее не нашли ни в день аварии, ни на следующее утро.

«Моя камера была разряжена и не писала, так как находилась в аквабоксе и не было возможности заряжать ее на ходу», — сообщил Сергей.

Ранее тело разбившейся байкерши МотоТани отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Подробности читайте в этой новости.