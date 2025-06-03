Погибший в крушении поезда под Брянском Садуро ехал встречать жену-таиландку

Погибший в крушении поезда под Брянском ехал встречать жену-таиландку. Об этом сообщает ИА Регнум.

При крушении поезда в Брянской области погибли 7 человек, среди них 33-летний Александр Садуро. Россиянин ехал в Москву, чтобы встретить жену-иностранку, которая должна была прилететь из Таиланда. В беседе с журналистами она рассказала, что узнала о трагедии на следующий день: о случившемся ей сообщила мать Александра.

«Мне очень больно! Всей нашей семье очень больно! Маме моего мужа сейчас очень тяжело. Это горе для нас всех!» — высказалась вдова.

Женщина не говорит по-русски. Она общается с родней мужа через переводчик.

Несколько лет назад молодые люди сыграли свадьбу в Таиланде. Александр был путешественником и посетил 79 стран.

Ранее сообщалось, что при обрушении моста в Брянской области погибла врач детского хосписа Виолетта Горыня. Она находилась в поезде с мужем и двумя детьми. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о выплатах после крушения поезда.