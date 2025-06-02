От 300 тысяч до 1,5 млн рублей: губернатор Брянской области Богомаз сообщил о выплатах после крушения поезда

Власти Брянской области окажут поддержку пострадавшим в результате крушения поезда, а также семьям погибших. Об этом заявил губернатора региона Александр Богомаз в беседе с РИА Новости.

Людям будет оказана финансовая помощь. Речь идет о выплатах. Так, семьи погибших в результате крушения поезда получат по 1,5 млн рублей.

Что касается пострадавших, то они могут рассчитывать на выплаты в размере от 300 до 600 тысяч рублей. По словам Богомаза, 300 тысяч получат те, у кого легкие и средние травмы, а 600 тысяч — начислят за тяжелые.

В результате крушения поезда в Брянской области погибли 7 человек. Десятки пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Сейчас врачи борются за жизнь 4-месячного пассажира поезда, пострадавшего под Брянском. Также в больнице находится его старший брат.