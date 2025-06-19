Умер в 14 лет после тяжелой болезни российский актер Габриэль Адесокан
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Умер актер Габриэль Адесокан, сыгравший роль блогера Булата в российском фильме «Семья года». Через месяц актеру должно было исполниться 15 лет.
О смерти мальчика сообщил режиссер Айнур Аскаров.
Официальная причина и обстоятельства смерти юного актера не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни 18 июня после тяжелой болезни, о которой знали только близкие.
«Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», —написал Аскаров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в Уфе 19 июня состоится благотворительный показ фильма с участием Адесокана. Все собранные средства будут направлены семье покойного артиста.
Ранее в ночь на 17 июня в возрасте 93 лет ушел из жизни известный испанский актер Мануэль Сарсо. Мужчина умер после сердечного приступа.