26-летний музыкант из Екатеринбурга Flubba умер после нескольких дней комы

Умер впавший в кому музыкант из Екатеринбурга, известный под псевдонимом Flubba. Траурную новость сообщила мама молодого человека в социальных сетях.

26-летний Артем впал в кому в середине июня, 17 июня он умер. Мама артиста не уточнила подробности произошедшего.

Известно, что Артем был женат. Супруга музыканта посвятила ему трогательный пост в соцсети.

«Люблю тебя. Спи спокойно. Почему получается так, что я должна носить эту ношу. Тяжелую ношу», — написала девушка, уточнив, что очень устала и никому не желает пережить подобное.

Артем увлекался музыкой последние несколько лет и продвигал свое творчество в социальных сетях. Последняя запись в его соцсетях была опубликована 3 июня — молодой человек поделился отрывком со стрима, который он вел.

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