Под Петербургом нашли два человеческих черепа

Посетивший кладбище в Колчаново (Ленинградская область) священник обнаружил черепа людей у подножья кладбищенского храма.

По его словам, было два черепа. Останки были найдены прямо на входе в разрушенный храм. Заметив странное, мужчина сразу позвонил в полицию.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Личности умерших ещё не установлены.

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