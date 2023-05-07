18:00, 07 мая 2023
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Под Петербургом нашли два человеческих черепа
Священник обнаружил два человеческих черепа у подножья разрушенного храма в Ленобласти.
Посетивший кладбище в Колчаново (Ленинградская область) священник обнаружил черепа людей у подножья кладбищенского храма.
По его словам, было два черепа. Останки были найдены прямо на входе в разрушенный храм. Заметив странное, мужчина сразу позвонил в полицию.
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Личности умерших ещё не установлены.
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