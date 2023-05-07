Уролог Дмитриев предупредил о болезни, когда яички «уходят» в область бедра
«Уйдут» в область бедра: уролог Дмитриев рассказал о мужских яичках.
Врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев предупредил об опасности такой болезни, как крипторхизм.
По его словам, патология предполагает неправильное расположение яичек у мужчин. Они либо не опускаются в мошонку в момент развития плода, либо буквально «уходят» в область бедра, пишет «Газете.Ru».
Врач предупредил, что у мужчин с крипторхизмом в 10 раз чаще обнаруживают злокачественные опухоли.
Также некоторые мужчины могут иметь бесплодие. Если не опустилось одно яичко, то риск увеличивается на 4%, если оба — на 30%».
Среди причин крипторхизма медик назвал недоношенность ребенка, его низкий вес при рождении, злоупотребление алкоголем будущей матери или ее контакт с некоторыми химикатами, а также наследственность и преэклампсия (расстройство беременности, при котором высокое давление и наличие значительного количества белка в моче).
Дмитриев отметил, что в детском возрасте важно провести своевременную операцию.
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