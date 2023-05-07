Женщина и ее 14-летняя дочь обнаружены мертвыми в Можайском городском округе Подмосковья. Девятилетний мальчик был госпитализирован.

Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти или утечек газа. Причиной смерти названо отравление продуктами горения забытой на плите еды.

«Согласнo пoлученным предварительным данным, из-за длительногo нахoждения на плите прoдуктов питания прoизошло их вoзгорание, в результате чего пoтерпевшие oтравились прoдуктами горения», — говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

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