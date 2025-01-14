Первым к гробу подошел сын от Ефремова: в Москве простились с умершей от рака Добровольской

В МХТ имени Чехова простились с умершей от рака Евгенией Добровольской. Об этом сообщает «Жизнь».

10 января ушла из жизни 60-летняя Евгения Добровольская, которая боролась с раком. Умершая прослужила в МХТ имени Чехова 33 года. 14 января поклонники, друзья, коллеги и семья пришли в театр, чтобы проводить актрису в последний путь.

На сцене театра стоял открытый гроб, а на экране проектора было выведено черно-белое фото артистки. Как сообщает StarHit, первым к гробу подошел сын Николай, рожденный от Михаила Ефремова.

Известно, что в 13:00 состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах. Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Евгению Добровольскую похоронят рядом с Раисой Максимовой, умершей в декабре. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Евгения Добровольская умерла на руках дочери и младшего сына.