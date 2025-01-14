«Оберегали, ухаживали»: Евгения Добровольская умерла на руках дочери и младшего сына

Телеведущий Евгений Майоров рассказал, что тяжелобольную актрису Евгению Добровольскую часто навещали в больнице 15-летняя дочь Настя и 22-летний сын Ян. По его словам, она ушла из жизни в окружении близких людей.

Всего у актрисы четверо детей. Старшему Степану 38 лет, и он уже много дет проживает за границей. Добровольская также родила от актера Михаила Ефремова сына Николая, который лежал в наркологической клинике из-за абстинентного синдрома. В 2023 году он упал с высоты и перенес несколько операций.

Как отметил Майоров, 31-летний Николай доставил Добровольской много проблем. Он подчеркнул, что у наследника оказались «бурлящие гены».

«В последнее время рядом с тобой были твои младшие дети Ян и Настя. Как трепетно они к тебе относились, опекали, оберегали, ухаживали», — написал Сергей в личном блоге, обращаясь к покойной актрисе.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака, с которым актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось, что актрису похоронят 14 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет на Основной сцене в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, где Добровольская служила более 30 лет.