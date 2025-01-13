Рядом с могилой Раисы Максимовой, которая умерла в декабре: раскрыты подробности похорон Евгении Добровольской

Известно, где будет расположена могила актрисы Евгении Добровольской, которую похоронят 14 января на Троекуровском кладбище. Источник, знакомый с подробностями церемонии, сообщил, что ее захоронят рядом с могилой актрисы Раисы Максимовой, которая умерла в декабре 2024 года.

Об этом узнал сайт aif.ru.

«Ориентировочно начало похорон будет в 15 часов. Рядом находится могила актрисы Раисы Максимовой», - рассказал изданию собеседник.

Кроме нее, рядом похоронены актриса Ирина Мирошниченко, певец Борис Моисеев. На том же участке расположена могила журналиста Сергея Доренко.

Напомним, Добровольская умерла 10 января. Как сообщали в МХТ им. Чехова, где она служила, последний год знаменитость боролась с тяжелой болезнью. Позже уточнялось, что у Добровольской нашли рак. В 2024 году она сильно похудела.