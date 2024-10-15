Финский хоккеист Янне Пухакка умер от рук своего партнера

29-летнего игрока сборной и первого открытого представителя ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация) в финском хоккее Янне Пухакку убил его 66-летний бойфренд. Об этом пишет местное издание Ilta-Sanomat.

Труп экс-игрока клубов «Эспоо Блюз», Эспоо Юнайтед» и «Гап» с огнестрельным ранением обнаружили в его доме в Эспоо. Каминг-аут хоккеист совершил в 2019 году.

По обвинению в убийстве задержан партнер Пухакку Рольф Нордмо. Он признался в преступлении.

После завершения спортивной карьеры Пухакка написал книгу и принял участие в съемках двух сезонов финской версии реалити-шоу «Предатели» (The Traitors). Он является бронзовым призером чемпионата мира по хоккею среди юниоров в составе национальной команды Финляндии.

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*(международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)